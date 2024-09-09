«Татова доня»: популярна співачка показала рідкісне фото

Популярна співачка, представниця України на «Євробаченні-2024» alyona alyona зворушливо звернулася до свого тата. Реперка на своїй сторінці у соціальній мережі привітала свою рідну людину з днем народження та виклала фото з батьком, написавши, що вона завжди вважатиме себе «татовою донечкою».

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«Мій дорогий, дякую, що ти є в моєму житті, — підписала світлину alyona alyona. — Ти для мене завжди був і залишаєшся прикладом сили, мудрості та доброти. Нехай твоє життя буде сповнене радісними моментами, міцним здоров’ям і теплом близьких людей.

Будь щасливий, ти заслуговуєш найкращого! Завжди буду твоєю татовою донею".

Нагадаємо, раніше співачка присвятила своєму татові пісню, яку виконала під час сольного концерту та зворушила слухачів.

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«Досі перед очима відео, де ваш тато слухає пісню „Тато“ на концерті в Києві, — згадали підписники. — Це було так зворушливо».

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«Щиро Вітаємо пана Олега з днем народження!!! — написали у коментарях. — Міцного здоров’я. Довгих і щасливих років життя під мирним небом!!!»

Раніше alyona alyona жорстко відповіла на хейт на свою адресу.

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