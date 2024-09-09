Суд продовжив арешт Гринкевичу-молодшому ще на два місяці

Роману Гринкевичу та його спільникам, які постачали ЗСУ неякісний одяг, продовжили перебування у СІЗО ще на два місяці.

Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою до 1 листопада 2024 року чотирьом підозрюваним у кримінальному провадженні щодо постачання неякісного одягу для Збройних сил України (ЗСУ). Кожному було визначено розмір застави.

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Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

В Офісі генпрокурора не вказали прізвищ підозрюваних, але з матеріалів справи випливає, що йдеться про справу Гринкевичів, пишуть ЗМІ.

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Тобто, мова йде про Романа Гринкевича, Володимира Тимківа, Андрія Колотила та Віктора Кузьмінського.

Кожному підозрюваному було визначено розмір застави: 360 млн, 302 млн, 250 та 160 млн гривень.

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В Офісі генпрокурора нагадали, що у межах провадження загалом було повідомлено про підозру 5 особам. Їм інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

Також джерела розповіли, що застави за підозрюваних не були внесені й усі четверо наразі перебувають під вартою.

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Нагадаємо, у 2023 році Держане бюро розслідувань відкрило провадження за фактом оборудок з закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Під підозрою опинилися компанії львівського бізнесмена Ігора Гринкевича та його сина Романа, які виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень.

Вже у грудні бізнесмену Ігорю Гринкевичу було повідомлено про підозру. Тоді ж суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внести заставу в розмірі понад 429 мільйонів гривень.

Романа Гринкевича правоохоронці затримали у січні 2024 в Одесі при спробі виїхати за кордон.

Печерський районний суд Києва також наклав арешт на нерухоме майно Романа Гринкевича.

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