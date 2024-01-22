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Гучна справа: Романа Гринкевича затримано при спробі виїхати з України (фото, відео)

11:01 22 січня 2024
Роман Гринкевич

В Україні при спробі організації перетину кордону затримано п’ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг на 1 млрд грн, Романа Гринкевича. Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.

За його словами, це сталося в Одесі 22 січня 2024 року о 6:50 ранку.

За даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання.

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Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Інші четверо підозрюваних перебувають під вартою.

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Зазначимо, що раніше Гринкевич переконував у соцмережах, що не збирається залишати Україну.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно бізнесмен Ігор Гринкевич намагався надати неправомірну вигоду співробітнику ДБР, аби той посприяв у знятті арешту з майна його компаній, яке було вилучено під час обшуків восени минулого року.

Державне бюро розслідувань повідомило днями, що відразу не могло заарештувати Романа Гринкевича, бо для цього було потрібно зібрати достатньо доказів.

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Гучна справа: Романа Гринкевича затримано при спробі виїхати з України (фото, відео)

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