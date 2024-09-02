Джей Ло і Бен Аффлек не укладали шлюбний контракт: адвокат про те, чому це було важливо

Шлюбні контракти, які зазвичай асоціюються зі знаменитостями та заможними людьми, мають важливе значення для будь-якої пари, яка планує одружитися, незалежно від їхнього фінансового статусу. Розлучення Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком підкреслило відсутність у них шлюбної угоди, що поставило під сумнів важливість цих документів, пише marca.com.

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Адвокат з питань розлучень Рейфорд Далтон Палмер каже, що шлюбні контракти можуть мати вирішальне значення для всіх пар, незалежно від їхнього фінансового становища.

Кожен долар, витрачений на судові витрати під час розлучення, — це долар, забраний у вас або ваших дітей, що робить шлюбний договір практичним інструментом фінансового планування.

«Шлюбні контракти не тільки для багатих людей, — сказав Палмер в інтерв'ю AP. — Вони можуть бути дуже важливими для людей, які не мають стільки грошей, тому що кожен долар, витрачений на гонорар адвоката, — це долар, який ви не зможете витратити на своїх дітей або на себе».

Шлюбний договір слугує меті, подібній до планування спадщини. Жодна пара не одружується, очікуючи розлучення, але підготовка до такої можливості може заощадити значний час та гроші. Палмер підкреслює, що шлюбні контракти допомагають зробити розлучення менш болючим, захистити активи та мінімізувати фінансові втрати. Хоча розлучення все ще може бути дорогим, шлюбний договір спрощує обговорення питань розподілу майна, аліментів та управління боргами.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про настрій Бена Аффлека на тлі його розлучення. У ЗМІ писали, що він має напрочуд щасливий вигляд.

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