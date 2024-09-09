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Культовий серіал та навчання у США: названо першого учасника «Євробачення-2025»

19:53 9 вересня 2024
Тео Евана

Названо імʼя першого артиста, який стане учасником 69-го музичного конкурсу «Євробачення-2025». Їм став Тео Евана, який представлятиме Кіпр. Нагадаємо, конкурс відбудеться у травні у Базелі (Швейцарія) завдяки перемозі Nemo.

Відомо, що Тео — пише пісні з підліткового віку, а участь у «Євробаченні» — його найбільша мрія у музичній кар'єрі. Тео народився в Нікосії, співав у шкільному хорі та виступав у різноманітних театральних виставах і шоу талантів на Кіпрі. Вивчав музику та виконавство у всесвітньо відомому музичному коледжі Берклі в Бостоні (США). Свій перший сингл випустив у 2021 році. Навіть знявся в хітовому серіалі «Ейфорія», де з’явився в ролі статиста.

Пісня Тео, яка буде оприлюднена пізніше, стане 41-ю заявкою Кіпру на пісенному конкурсі «Євробачення». На сьогодні найкращим результатом Кіпру на конкурсі було друге місце в Лісабоні у 2018 році, де Елені Фурейра запалила сцену з Fuego. У 2024 році, коли Сілія Капсіс представляла країну з піснею Liar, вона принесла Кіпру 15-те місце.

Нагадаємо, нещодавно було названо десятку учасників Нацвідбору на дитяче «Євробачення-2024».

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