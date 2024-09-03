Названа десятка учасників Нацвідбору на дитяче «Євробачення-2024»

Стали відомі імена юних виконавців, які увійшли до першої десятки учасників Національного відбору на дитяче «Євробачення-2024». Нагадаємо, цього року воно відбудеться 16 листопада у Мадриді (Іспанія).

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Конкурсанти проходили іспит з хореографії, демонструючи не лише вокальні, а й танцювальні здібності. Режисером та креативним продюсером Нацвідбору став відомий танцюрист Євген Кот. Зірковими наставниками учасників були обрані популярні артисти: TAYANNA, Michelle Andrade та Євген Хмара. Музична продюсерка Нацвідбору — Світлана Тарабарова.

До першої десятки учасників Нацвідбору увійшли юні артисти з Южноукраїнська, Мукачева, Тернополя, Одеси, Києва, Охтирки та Харкова. Тепер на них чекає останнє та найскладніше випробування — живий виступ під акомпанемент. За результатами цього етапу з десяти учасників оберуть шістьох фіналістів, які продовжать боротьбу за можливість представити Україну на дитячому «Євробаченні-2024».

Нагадаємо, раніше стали відомі ведучі фіналу Нацвідбору на дитяче «Євробачення».

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