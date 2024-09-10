40.94 / 41.48 45.27 / 45.92
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Принца Гаррі та Меган Маркл запросили до Великої Британії: королівський інсайдер розповів деталі

17:29 11 вересня 2024
принц Гаррі та Меган Маркл

Меган Маркл і принц Гаррі можуть приїхати до Великої Британії зі своїми дітьми, Арчі та Лілібет, на Різдво, повідомило джерело. Згідно з повідомленнями, герцог і герцогиня Сассекські були запрошені провести цьогорічне Різдво з дядьком Гаррі, Чарльзом Спенсером, в Олторпі, пише Geo News.

«Чарльз Спенсер запросив Гаррі, Меган і дітей до Олторпа на це Різдво. Ще занадто рано говорити, чи приймуть вони його за це, але пропозиція є, якщо вони цього захочуть, — сказало джерело. — Дуже малоймовірно, що буде запрошення провести Різдво із членами королівської родини у Сандрінгемі. Але я не думаю, що Сассекси приймуть його».

Джерело стверджує, що, хоча Гаррі та Меган ще не прийняли передбачуване запрошення, вони віддадуть перевагу більш стриманому святкуванню з Чарльзом замість королівської родини, куди, втім, їх ще не запросили.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі незабаром отримає 8 мільйонів фунтів стерлінгів.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
71

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодіак

Осінь-2024 буде складною для трьох знаків зодіаку: астрологи розповіли, до чого готуватися

Карти Таро

Терезам — «Імператор», Скорпіонам — «Імператриця», а Водоліям — «Сонце»: Таро-прогноз на 11 вересня

Мариновані баклажани

Мариновані баклажани: обов’язково приготуйте їх у пік сезону

Томатний соус

Скарб на все життя: Катерина Тарасенко поділилась рецептом «найкращого томатного соусу»

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту