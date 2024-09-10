Принца Гаррі та Меган Маркл запросили до Великої Британії: королівський інсайдер розповів деталі
Меган Маркл і принц Гаррі можуть приїхати до Великої Британії зі своїми дітьми, Арчі та Лілібет, на Різдво, повідомило джерело. Згідно з повідомленнями, герцог і герцогиня Сассекські були запрошені провести цьогорічне Різдво з дядьком Гаррі, Чарльзом Спенсером, в Олторпі, пише Geo News.
«Чарльз Спенсер запросив Гаррі, Меган і дітей до Олторпа на це Різдво. Ще занадто рано говорити, чи приймуть вони його за це, але пропозиція є, якщо вони цього захочуть, — сказало джерело. — Дуже малоймовірно, що буде запрошення провести Різдво із членами королівської родини у Сандрінгемі. Але я не думаю, що Сассекси приймуть його».
Джерело стверджує, що, хоча Гаррі та Меган ще не прийняли передбачуване запрошення, вони віддадуть перевагу більш стриманому святкуванню з Чарльзом замість королівської родини, куди, втім, їх ще не запросили.
Раніше повідомлялося, що принц Гаррі незабаром отримає 8 мільйонів фунтів стерлінгів.71
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