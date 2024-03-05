Брат принцеси Діани опублікував фото з сімейного архіву: фанати впевнені, що 8-річна Шарлотта дуже схожа на бабусю

З дня смерті матері принців Вільяма та Гаррі, принцеси Діани, минуло понад 26 років, але інтерес до її особистості постійно зростає.

Фанати покійної принцеси роками чекають на нові подробиці життя свого кумира, і головний їх постачальник — брат покійної принцеси Чарльз Спенсер.

ВІДЕО ДНЯ

Так, у розмові з People у 2017 році, через два десятиліття після смерті Діани, він розповів, що існує «багато міфів» про дитинство принцеси.

«По-перше, ніхто з нас ніколи не називав її вдома Ді», — сказав він.

РЕКЛАМА

До того ж, як стверджував граф Спенсер, вона ніколи не була сором'язливою.

«Діана була собі на думці і завжди спочатку поводилася з новими людьми дуже стримано… Вона оцінювала співрозмовника, перш ніж реагувати на його слова. Це взагалі не сором'язливість, а кмітливість», — говорив Чарльз.



А днями він опублікував рідке сімейне фото, яке ніколи не публікувалося для широкого загалу. Фото було зроблено у 1967 році для домашнього архіву, на ньому трирічний Чарльз і Діана позують разом з мамою Френсіс Кідд у родовому маєтку Олтроп у західному Нортгемптонширі.

РЕКЛАМА

«Мені подобається, що ми тут все виглядають щасливими, — написав граф. — Тоді мама називала мене Базз, бо я був енергійним, як бджола».

РЕКЛАМА

Відверто кажучи, на цей факт про Чарльза його підписники не звернули уваги. Зате почали писати про те, що на Леді Ді у дитинстві дуже схожа її внучка принцеса Шарлотта.

І це, на думку шанувальників, дуже позитивний факт.

«Діана ніколи не буде забута, у сім'ї є її продовження», — зауважив один з шанувальників.

Нагадаємо, принцеса Шарлотта, донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон, вважається найбагатшою дитиною у світі. Її статки оцінюють у 5 мільярдів доларів.



Фото GettyImages

259

Читайте нас у Facebook