Подальша підтримка міжнародними партнерами діяльності державної компанії «Укренерго» навряд чи буде залежати від відставки колишнього керівника Володимира Кудрицького, оскільки заяви від цих структур були стриманими, попри застереження. Утім, важливою буде реакція нового керівництва компанії на незавершені справи, такі як судовий процес з банком «Альянс» за борг у 1,2 млрд грн. Про це пише видання «Коротко.Про».

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«Напередодні відставки [Кудрицького] Україну з дуже високих кабінетів закликали не порушувати балансу і не ставити під загрозу і без того хитку стабільність енергосектору. Тепер, коли відставка сталася, у міжнародників два шляхи: або згорнути допомогу, або „проковтнути“ цю тактичну поразку й чекати, коли влада в наступний раз вкаже партнерам на їхнє місце», — йдеться у статті.

Видання нагадує, що інформаційна хвиля проти Кудрицького почала нарощуватися з кінця 2023-го — на початку 2024 року. У інформаційному просторі з'явилося одразу декілька штучних тем для обговорення, з яких одразу стало зрозуміло, що справа рухається у бік відставки. «Перше — це аудит Державної аудиторської служби про нібито багатомільярдні збитки „Укренерго“. Друге — це так звана справа „про закупівлі бронежилетів за завищеними цінами“… Третє — кримінальна справа НАБУ щодо розкрадання 716 млн грн коштів „Укренерго“ в березні 2022 року (трейдер Коломойського „Юнайтед Енерджі“ не розрахувався за купівлю електроенергії, а банк „Альянс“, який видав гарантію, відмовився її гасити). Четверте — справи про нібито незаконне збагачення, на основі яких за позовом „активіста“ були відкриті через суд провадження в НАБУ і ДБР. І врешті — після масштабних обстрілів з боку росії — з'явилися також звинувачення у неготовності захисту енергообʼєктів», — йдеться в статті.

На думку авторів, міжнародні фінансові організації, які видавали кошти «Укренерго», були свідомі майбутньої відставки, та ймовірно, вони до кінця не хотіли вірити в те, що вибудувану за декілька років систему корпоративного управління, яка тільки-но почала відповідати міжнародним стандартам, вирішать так «прямо» зруйнувати.

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«Особливо складні процеси, можна припустити, відбуваються в МФК (IFC, структура Світового банку), чий підпис стоїть також під першим застереженням і підтримкою „Укренерго“. Річ у тім, що, крім „Укренерго“, IFC також є партнером і кредитором згаданого вище банку „Альянс“. Того самого, який судиться зараз з „Укренерго“ за право не виплачувати 1,2 млрд грн боргу за гарантією для „Юнайтед Енерджі“. Його голова правління перебуває в міжнародному розшуку через цю гарантію, а її адвокати з юрфірми Miller навіть намагалися підкупити детективів НАБУ й САП, аби змінити підсудність справи», — йдеться в матеріалі.

IFC видав «Альянсу» кредит на $ 11 млн на розвиток малого підприємництва. Доля цих коштів невідома. В IFC не робили заяв з приводу конфлікту двох його клієнтів. Проте в медіа виходили публікації про те, що саме ймовірні репутаційні втрати структури Світового банку зараз утримують Нацбанк від виведення «Альянсу» з ринку.

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«Оскільки банк „Альянс“ також доклався до педалювання теми відставки Кудрицього з розрахунку „немає голови — немає проблеми боргу“, продовження співпраці цієї фінустанови з міжнародними донорами і партнерами варто поставити під велике питання. Про те, як до співпраці з ним ставляться в новому керівництві „Укренерго“, можна буде з'ясувати на найближчому засіданні суду щодо повернення боргу в 1,2 млрд грн», — йдеться у статті. І головне, щоб під «шумок» відставки Кудрицького банку «Альянс» не вдалося уникнути відповідальності й повернути державі її гроші.

Раніше повідомлялося, що після звільнення Кудрицького з «Укренерго» банк «Альянс» хоче «списати» 1,2 млрд грн свого боргу.

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