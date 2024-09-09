Одним з наслідків звільнення голови правління держкомпанії «Укренерго» Володимира Кудрицького може стати небажання банку «Альянс» сплачувати борг в розмірі 1,2 млрд грн перед компанією. Банк суттєво доклався до інформаційної кампанії щодо зняття Кудрицького з посади, а тому докладе зусиль, щоб не повертати борг та інформаційно «перекласти» його на колишнього топменеджера «Укренерго». Таку думку в коментарі «ФАКТАМ» висловив експерт Володимир Горковенко.

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За його словами, активна фаза інформаційної кампанії зі «збиття» Кудрицького з посади з початку 2024 року дивним чином

збіглась із завершенням розгляду НАБУ справи щодо розкрадання коштів «Укренерго» за участі компанії з оточення Ігоря Коломойського «Юнайтед Енерджі» та банку «Альянс».

«Йдеться про справу, коли банк „Альянс“ видав гарантію компанії „Юнайтед Енерджі“, та купила електроенергію в „Укренерго“, не розрахувалась, а „Альянс“ гарантію не погасив. Це вилилось у кримінальне провадження про розкрадання 716 млн грн, яке зараз слухає суд. Хвилі хейту, „висмоктані з пальця“, справи про закупівлю бронежилетів, про нібито незаконне збагачення, заяви до НАБУ і ДБР, а згодом і до Вищого антикорупційного суду — це все частини кампанії з відбілювання банку й очорнення „Укренерго“ в особі Кудрицького», — вважає аналітик.

На його думку, банк «Альянс» не грав основну «політичну скрипку» у відставці Кудрицького, оскільки за нею, очевидно, стояли серйозніші гравці в Міненерго та Офісі президента. Однак, додає він, власнику «Альянсу» Павлу Щербаню точно було вигідно інвестувати в інформаційне знищення голови «Укренерго», виходячи зі своїх меркантильних інтересів.

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«Розрахунок, очевидно, на те, що проблема боргу „Альянсу“ перед „Укренерго“ „розсмокчеться“, оскільки це був нібито „особистий прокол“ Кудрицького. Відтак, новий керівник повинен буде повністю відмежуватися від попередника. Тож вплив зовнішніх сил на кампанію буде одразу видно на найближчому засіданні у справі боргу „Альянсу“. Якщо „Укренерго“ „дасть задню“, це буде означати, що зусилля Щербаня увінчалися успіхом», — додав політолог.

Він також відзначив, що, з одного боку, 1,2 млрд грн — сума дуже потрібна «Укренерго» для відновлення енергетичної

інфраструктури, а з іншого — виплата таких коштів «поховає» банк «Альянс», оскільки такого розміру гарантія перевищує його капітал і рівень кредитних ризиків на одного клієнта. «Практика Верховного суду говорить про те, що гарантії повинні

виконуватися без зайвих формальностей. Тобто, по справедливості, банк повинен повернути гроші за свого горе-клієнта. Утім, якщо вже ухвалене рішення „контрольовано злити“ справу, то це буде видно по діях юристів „Укренерго“ в судах», — підкреслив він.

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За словами аналітика, також варто звернути увагу й на дії Національного банку щодо банку «Альянс».

«Є думка, що через „непростий“ статус цій фінустанові „прощають“ дуже багато зловживань і порушень. Хоча НБУ уже давно мав би вивести її з ринку. Тому будемо також слідкувати за рівнем лояльного ставлення до цього проблемного банку з боку регулятора», — підсумував він.

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Раніше ЗМІ пояснили, чому НБУ не виводить банк «Альянс» з ринку.

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