Осінь — пора винограду та вина. Напевно, саме тому хітом сезону зараз є винні відтінки в інтер'єрі. До них відносяться бордо, марсала та бургунді. Вони насичені, глибокі та здатні створювати особливу атмосферу.

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У таких відтінках красиво виглядають софа та крісла, штори та килими. Чудові вони і на кухні — наприклад, у посуді та меблях.

Особливо популярний зараз відтінок бургунді, що є поєднанням коричневого і червоного з відтінком темно-фіолетового. Домішка пурпурового відрізняє бургунді від типового бордового. Відтінок марсала — це поєднання темно-червоного з шоколадним підтоном.

Винні відтінки дуже красиво виглядають у оксамиті.

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Навіть кілька декоративних елементів у цій гамі створять відповідну атмосферу. Наприклад, дивані подушки, рамочки для фото та ваза.

Винні відтінки добре поєднуються із золотистими, бежевими, чорними.

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Експерти стверджують, що якщо ви вибрали шпалери у винних відтінках, бажано, щоб кімната була просторою та з гарним освітленням. Дуже красиво у цих тонах виглядають кабінети.

Раніше «ФАКТИ» писали про модні поєднання осені-2024 в одязі.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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