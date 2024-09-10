Можна готувати і на грилі, і в духовці: рецепт найпростішої закуски і секрет, як зберегти її на зиму, від зірки «МайстерШефа»

З болгарського перцю можна приготувати безліч страв. Кулінар Володимир Ярославський запропонував чудовий та швидкий рецепт запеченого перцю, який можна готувати і на грилі і в духовці.

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«Це найпростіша закуска, яка не потребує багато часу на приготування, а з’їдається ще швидше. А ще, буде лайфхак, як зберегти її на зиму», — зазначив Ярославський.

Кулінар порадив брати для закуски не товсті та продовгуваті сорти перцю, тому що в них менше насіння і щільна соковита мякіть, яка під час запікання не втрачає багато вологи.

Інгредієнти:

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-1 кг перців

-2 зубочки часнику

-трохи кінзи та петрушки

-оливкову олію або запашну домашню

-сіль

-бальзамічний оцет, можна замінити на сік лимону чи яблучний оцет

- молодий козячий сир лабне (або бринзу).

Приготування:

В перцях видалити насіння і розрізати навпіл, змастив поверхню рослинною олією

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Відправити перці на гриль або у розігріту духовку. Режим верхнього нагріву разом з обдувом.

Поверхня (шкірка) перців повинна майже згоріти.

Дістати готові перці, накрити фольгою й рушником, зачекати поки вони охолонуть.

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Очистити перці від засмаглої шкірочки, коли вона саме спалена — це дуже легко робити

Додати до перців сіль, олію, оцет та подрібнені часник, кінзу і петрушку. Перемішати.

Подавати зі шматочками молодого сиру, як закуску.

Кулінар також додав, що дуже смачно робити брускети з таким перцем або можна його використовувати у салати чи основні страви, як додатковий гарнір

Щоб зберегти такі перці на зиму, їх потрібно скласти в баночку та залити гарячою олією, доведеною до 120−140 градусів. Або прогріти все в духовці при 100 градусах приблизно 40 хвилин.

На зиму також можна приготувати пікантний болгарський перець у кетчупі «Чилі».

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