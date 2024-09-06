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Потап висміяв помідори Винника: що з того вийшло

18:36 6 вересня 2024
Потап

Продюсер Олексій Потапенко (Потап) вирішив поглузувати з «колеги по цеху» Олега Винника, який виїхав з України та живе у Німеччині, звідки нещодавно «передав ковток свіжого повітря» українцям, розповідаючи про свій город на балконі.

Потап зняв відео на балконі та наклав аудіодоріжку з голосом Винника, виклавши ролік у TikTok.

«…Зараз стою на балконі, тут у мене маленький город: помідори, огірочки, базилік. Як ви помітили, я стою в жилетці. У нас вітряно і навіть холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря…» — каже Потап у своєму пародійному відео голосом Винника.

Фото - скріншот

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До речі, в коментарі до Олексія Потапенка прийшов Олег Винник, який поцікавився, що це з Потапом…

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Втім, як перший, так і другий були різко розкритиковані підписниками, які звернули увагу на те, що обидві «черешеньки» наразі не в Україні, яка вже третій рік протистоїть широкомасштабній російській агресії.

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Нагадаємо, що в ефірі програми «Говорить вся країна» Винник заявляв, що він нікуди не тікав, а поїхав, бо давно вже живе на дві країни та мав проблеми зі здоровʼям.

Фото зі сторінки Олексія Потапенка у соцмережах

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