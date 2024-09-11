Вночі терористи вдарили по Україні ракетами різного типу та «шахедами»: які цілі збила ППО

У ніч на 11 вересня окупанти атакували не тільки Дніпропетровщину та Запоріжжя, а й ще кілька регіонів.

Так, ППО працювала у Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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При цьому ворог ударив однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з Краснодарського краю — рф., двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини, 6-ма протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний.

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Крім, 25 ударних смертоносних БпЛА типу «Shahed» летіли з Курська, Єйська (рф) та з мису Чауда (Крим).

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

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В результаті протиповітряного бою збито 20 ударних БпЛА, 5 ворожих безпілотників локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила).

А тим часом в Офісі Генерального прокурора назвали російського генерала, який наказав бомбити дитячу лікарню «Охматдит».



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