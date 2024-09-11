П’ятниця, 13-те вересня: які три містичні ритуали варто провести післязавтра

Сьогодні, 11 вересня, знавці невідомого радять представникам багатьох знаків Зодіаку активніше застосовувати щось нове на роботі і в особистих стосунках — це дозволить досягти певного прогресу у житті.

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А ще більш підходящим днем для глибоких перетворень може стати п'ятниця, 13-е вересня, в якій поєднуються кілька видів енергії, пише українське видання.

Число 13 часто асоціюється з містичними і загадковими аспектами, оскільки вважається числом трансформації і зміни.

Важливість цієї дати для ритуалів зумовлена кількома факторами.

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Так число 13 вважається числом глибоких змін і духовного зростання. Воно символізує перехід і трансформацію, тому це хороший час для роботи над особистими перетвореннями або очищенням.

День тижня: п’ятниця традиційно пов'язана з Венерою, богинею любові та краси. Це день, коли енергія зосереджена на відносинах, гармонії та творчості. Ритуали в цей день можуть бути особливо ефективними для підвищення власної привабливості, творчих проєктів і відновлення гармонії у стосунках.

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Місячний цикл: у другу п'ятницю вересня 2024 року Місяць буде в Овні, що обіцяє активність і енергію. Це чудовий час для ритуалів, спрямованих на початок нових справ або досягнення цілей, оскільки Овен додає сили і рішучості для реалізації планів.

«Таким чином, ця дата є потужним моментом для ритуалів, пов’язаних з трансформацією, новими починаннями і особистим розвитком», — радять знавці.

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Ось три містичні ритуали, які можна спробувати в п’ятницю, 13 вересня 2024 року:

Ритуал очищення енергії

Запаліть свічку і, стоячи в центрі приміщення, розгорніть навколо себе ароматичний дим (наприклад, від ладанки або запашного дерева). Візуалізуйте, як дим очищує простір від негативної енергії та приносить гармонію і спокій. Сформулюйте усвідомлене бажання, яке ви хотіли б реалізувати, і уявіть, як воно здійснюється.

Медитація на прояв бажань

Візьміть аркуш паперу і запишіть свої бажання або цілі, які хочете досягти. Влаштуйтеся зручно, запаліть свічку і почніть медитацію, уявляючи, що ваші бажання вже здійснилися. Під час медитації зосередьтеся на емоціях і відчуттях, які ви відчуваєте, коли ваші мрії стають реальністю.

Ритуал на захист і удачу

Візьміть невеликий мішечок і наповніть його спеціальними предметами для захисту і удачі, такими як кристали (аметист, обсидіан), сушене лаврове листя або невеликі обереги. Закрийте мішечок і тримайте його у руках, проговорюючи слова захисту і благословення. Уявляйте, як цей мішечок охороняє вас від негативу і приносить удачу.

Також в цей день можна поставити захист для своїх дітей, особливо тих, хто тільки пішли до школи. Його порадила провидиця Рубіна Цибульська.

Також нагадаємо, що зовсім скоро у представників багатьох знаків Зодіаку поліпшиться життєва ситуація.

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