Ворог знову вдарив по Костянтинівці: є загиблі та поранені

В середу, 11 вересня, російські війська двічі обстріляли Костянтинівку Донецької області. Є загиблі та поранені.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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«…сьогодні росіяни двома ударами по місту вже вбили 3 людей і поранили 5», — розповів він

На місці обстрілів працюють всі відповідальні служби.

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Зазначимо, що російські війська постійно обстрілюють Костянтинівку Донецької області. Так, 7 вересня був обстріляний центр міста. За словами очевидців, чути було 8−10 вибухів.

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Тоді загинули троє людей, ще троє були поранені. Троє загиблих під час атаки перебували біля ринку.

А 9 серпня російські окупанти вдарили по супермаркету «Екомаркет» у Костянтинівці. Тоді багато людей було поранено та вбито.

Крім того, сьогодні вдень ворог запустив балістику по Дніпропетровській області. Вибух був у Кам’янському районі. Одна людина загинула.

«Станом на зараз відомо про потерпілого з опіками. Його госпіталізували — надають всю необхідну медичну допомогу. Лікарі оцінюють стан постраждалого як середній», — повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

«Щодо загиблого, то ним виявився 38-річний чоловік. Співчуття рідним і близьким», — додав Лисак.

Нагадаємо, у ніч на 11 вересня окупанти атакували Дніпропетровщину, Запоріжжя й ще кілька регіонів України.

Ворог ударив однією балістичною ракетою «Іскандер-М», двома зенітними керованими ракетами С-300 та 6-ма протирадіолокаційними ракетами Х-31П. Крім того, росіяни запустили 25 ударних дронів. Українська ППО знищила 20 БПЛА окупантів. До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

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