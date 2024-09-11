Планував «бліцкриг» із захоплення Харкова: СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу

Служба безпеки України повідомила про підозру російському окупанту, який командував операцією наступу на Харків.

Фахівцями спецслужби була зібрана доказова база на російського генерал-лейтенанта Костянтина Степаніщева — заступника командувача 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу рф.

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Цей генерал розробив та намагався реалізувати операцію щодо захоплення Харкова до кінця лютого 2022 року.

Відповідно до плану Степаніщева підпорядковані йому підрозділи сухопутних військ мали за 5 днів оточити місто і взяти його «у кільце», повідомляють у СБУ.

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Для цього штурмові групи військ рф мали прикривати російські винищувачі, а балістичні ракети «Іскандер» атакувати цивільну інфраструктуру обласного центру.

Крім того, під час боїв група спецпризначення гру намагалася проникнути до Харкова, щоб захопити будівлю місцевої адміністрації та підняти там російський прапор.

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«У разі захоплення міста Степаніщев планував віддати наказ підпорядкованим підрозділам взяти під свій контроль усі адміністративні та стратегічні об'єкти міста і розпочати повний комплекс ізоляційних і фільтраційних заходів стосовно харків'ян, — йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, Степаніщев з 2014 року брав участь у бойових діях проти українських військ на Луганщині. Тоді він командував 4-ю окремою мотострілецькою бригадою збройних сил рф.

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Згодом йому присвоїли генеральське звання, дали нову посаду, зірку «героя росії», а також наказ на підготовку до повномасштабного вторгнення в Україну.

«Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Степаніщеву про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати воєнного злочинця країни-агресора», — додали в СБУ.

Нагадаємо, днями повідомлено про підозру російському генералу, командувачу військово-повітряними силами рф за організацію удару по дитячій лікарні «Охматдит» 8 липня.

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