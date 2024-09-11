Ідеально пасує до салату і багатьох страв: переможниця «МайстерШеф» запропонувала рецепт маринованої цибулі
В Україні дорожчають овочі, й підвищення цін може тривати ще не один місяць. Тому наші співгромадяни намагаються поки ще не надто дорогі овочі консервувати, стерилізувати, маринувати тощо.
Так, переможниця 12-го сезону «МайстерШеф» Валерія Матрохіна запропонувала рецепт маринованої цибулі, яка «ідеально пасує до салату, боулу, картоплі, мʼяса, сендвічів, бургерів або просто як гарнір».
Для приготування закуски знадобиться:
Синя цибуля — 400 г
Цукор — 100 г
Сіль — 50 г
Оцет — 150 г
Гаряча вода — 300 мл
Духмяний перець — 4 горошини
Чорний перець — 4 горошини
Гвоздики — 4 бутони.
Приготування:
Цибулю нарізати тонкими слайсами.
Приготувати маринад. Якщо цибуля гостра, то можна брати окроп, якщо ні, то просто теплу воду.
Залити цибулю маринадом й залишити маринуватись.
Якщо зразу їсти, то можна швиденько замаринувати на 20 хвилин.
Також одразу можна зробити велику порцію, скласти в банку, поставити в холодильник і кожен день смакувати.
«Таку цибулю робила моя мама в дитинстві і я думала, що всі про неї знають, але коли я додавала цю цибулю в страви, то вони завжди виклали фурор», — зазначила кулінарка.
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