Ідеально пасує до салату і багатьох страв: переможниця «МайстерШеф» запропонувала рецепт маринованої цибулі

В Україні дорожчають овочі, й підвищення цін може тривати ще не один місяць. Тому наші співгромадяни намагаються поки ще не надто дорогі овочі консервувати, стерилізувати, маринувати тощо.

ВІДЕО ДНЯ

Так, переможниця 12-го сезону «МайстерШеф» Валерія Матрохіна запропонувала рецепт маринованої цибулі, яка «ідеально пасує до салату, боулу, картоплі, мʼяса, сендвічів, бургерів або просто як гарнір».

Для приготування закуски знадобиться:

Синя цибуля — 400 г

Цукор — 100 г

Сіль — 50 г

Оцет — 150 г

Гаряча вода — 300 мл

Духмяний перець — 4 горошини

Чорний перець — 4 горошини

Гвоздики — 4 бутони.

РЕКЛАМА

Приготування:

Цибулю нарізати тонкими слайсами.

РЕКЛАМА

Приготувати маринад. Якщо цибуля гостра, то можна брати окроп, якщо ні, то просто теплу воду.

Залити цибулю маринадом й залишити маринуватись.

РЕКЛАМА

Якщо зразу їсти, то можна швиденько замаринувати на 20 хвилин.

Також одразу можна зробити велику порцію, скласти в банку, поставити в холодильник і кожен день смакувати.

«Таку цибулю робила моя мама в дитинстві і я думала, що всі про неї знають, але коли я додавала цю цибулю в страви, то вони завжди виклали фурор», — зазначила кулінарка.

Раніше ми розповідали, як приготувати баклажани по-азійськи, а також публікували рецепт цілих маринованих баклажанів на зиму, які готуються без стерилізації.

90

Читайте нас у Facebook