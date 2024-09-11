Не тільки заплітати у «віночки»: як зберігати до кінця весни дуже дорогий часник

Останнім часом багатьох українців стало цікавити питання про те, як по можливості довго зберігати часник.

І справа не в тому, що наші співгромадяни стали побоюватися нападу недобрих сил, від яких, як відомо, часник добре захищає. Відповідь — у ціні на цей потрібний продукт — через спеку вона досягла «космічних» висот і перевищила 100 грн за кілограм.

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І буде рости, можливо, далі.

Тому зараз потрібно сто раз подумати над збереженням часнику, адже зайві сто гривень «на дорозі не валяються».

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Свій варіант відповіді на це питання дала блогерка Вікторія.

Вона пропонує почати підготовку головок із сортування, відбираючи лише найкращі голівки.

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Ті ж, що отримали якісь ушкодження, і розсипаються, йдуть у їжу в першу чергу.

Зберігати часник краще при температурі +2−4 градуси, але витримує він і до до мінус 2°. Вологість теж має бути помірною — 60−70%.

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Сама господиня тримає часник у сітчатих ящиках чи в корзинках де він лежить таким невеликим шаром.

Для зберігання взимку можна задіяти сарай, гараж, а в квартирі — теплий балкон.

Ще голівки можна зберігати у паперових пакетах або у сітках з дірочками (це потрібно, аби він дихав). Також підійдуть полотняні мішечки, які треба\ повісити десь у прохолодному приміщенні (поліетиленові пакети тощо використовувати не можна).



«У нас дуже сухо і в будинку і в квартирі колись було дуже сухо і тому часник десь після Нового Року починав пересихати. Що можна зробити для цього? Якусь кількість часнику можна помістити також у паперовий пакет, а ще трохи — покласти в нижню шухляду холодильника, де зазвичай зберігаються овочі», — говорить господиня.

Ще однією альтернативою є зберігання овоча у трилітрових банках з кухонною сіллю на дні (вона буде вбирати в себе зайву вологу і часник буде довше зберігатися).

Також в родині заведено наступний метод: розібрати часник, почистити, наповнити скляні банки почищеними вже зубочками часнику, залити будь-якою олією. Такий часник можна і їсти, і додавати в різні страви, а отриману часникову олію — використовувати для салатів.

А ще часник можна маринувати. Наприклад, за рецептом італійського шефа Марко Черветті.

До речі, на другому місці серед овочів, що значно прибавили в ціні — томати.

Тож як тут не згадати, що вірний спосіб уберегтися від подорожчання помідорчиків — закупити їх зараз по ще прийнятній ціні і заквасити, адже зимові свята ніхто не скасовував!

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