росія витрачає мільярди доларів, щоб обійти західні санкції: аналітики назвали країни, які допомагають в цьому путіну

росія, схоже, покладається на кілька країн, включаючи Індію, Сербію та Китайську Народну Республіку, для обходу західних санкцій. Financial Times (FT) повідомила, що Міністерство промисловості і торгівлі росії у жовтні 2022 року розробило план витратити майже 1 мільярд доларів на забезпечення постачань критично важливих електронних компонентів. Згідно з отриманими FT документами, москва навіть планувала інвестувати в російсько-індійські потужності з розробки та виробництва електроніки.

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FT повідомила, що документи свідчать про те, що росія таємно купує чутливу електроніку подвійного призначення в Індії, використовуючи «значні резерви» індійських рупій, накопичені російськими банками завдяки зростанню обсягів продажу нафти до Індії. Наскільки росія реалізувала цей план, залишається незрозумілим, хоча, за оцінками ISW, росія докладає більш широких зусиль, щоб обійти західні санкції і закуповувати через іноземних суб'єктів електронні компоненти і обладнання, необхідні для виробництва російської оборонної промисловості, йдеться у звіті.

Президент путін зустрівся з віце-прем'єр-міністром Сербії Олександром Вуліним 4 вересня в кулуарах Східного економічного форуму у Владивостоці.

путін і Вулін обговорили усунення двосторонніх торговельних бар'єрів, щоб збільшити рівень торгівлі, і Вулін заявив, що Сербія не буде вводити санкції проти росії і не дозволить використовувати свою територію для «антиросійських» дій. Коментар Вуліна, можливо, був частково спрямований на те, щоб відвернути певне роздратування путіна після нещодавньої купівлі Сербією 12 винищувачів Rafale у Франції, що, ймовірно, є спробою диверсифікувати постачальників озброєнь.

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путін заявив, що сподівається побачити президента Сербії Александра Вучича на саміті БРІКС, який відбудеться в жовтні 2024 року в Казані.

путін також зустрівся з віце-президентом КНР Хань Чженем 4 вересня і наголосив, що Східноєвропейський економічний форум є цінною платформою для покращення порозуміння та розвитку економічного співробітництва між росією та Китаєм. Речник кремля пєсков заявив 3 вересня, що путін поінформував офіційних осіб КНР про результати своєї нещодавньої поїздки до Монголії, під час якої він наголосив на «зростанні регіональної торгівлі та співробітництва з КНР і Монголією».

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ISW раніше спостерігав ознаки того, що іноземні компанії та банки, в тому числі в КНР, дедалі неохочіше проводять транзакції з російськими суб'єктами через побоювання західних вторинних санкцій, що негативно впливає на всі зусилля росії.

Раніше пвідомлялося, що 4 вересня Америка ввела санкції проти Симоньян та хакерів за втручання у президентські вибори.

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