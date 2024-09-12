40.99 / 41.54 45.22 / 45.92
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

«Відплата неодмінно буде»: українська розвідка передала «вибуховий» привіт окупантам з єкатеринбургу (фото)

18:38 12 вересня 2024
КПП

В росії, яка веде повномасштабну війну проти України, 11 вересня 2024 року в місті єкатєрінбурґ пролунав вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини, в якій базуються військовослужбовці росгвардії. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

РЕКЛАМА

«Акт відплати причетним до організації катівень на окупованих територіях України російським загарбникам здійснили у взаємодії з ГУР МОУ представники підпілля, яке діє проти путінського режиму на території держави-агресора. Виготовлений ними вибуховий пристрій уламкової дії загальною масою 6 кг приховано розмістили біля КПП росгвардійців. В результаті детонації був підірваний ворожий особовий склад, пошкоджень зазнала автомобільна техніка російських злочинців. Для ліквідації наслідків вибуху на місце прибули російські спецслужби, карети швидкої допомоги, у повітря був піднятий гелікоптер медичної евакуації. ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин неодмінно буде справедлива відплата. Слава Україні!» — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», в росїі двоє школярів за винагороду спалили гелікоптер Мі-8.

РЕКЛАМА

462

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Дрю Джинн

У триразового олімпійського чемпіона вкрали усі медалі Ігор (фото)

Кейт та Вільям з дітьми

«Ми піднімемося на цю гору разом»: стало відомо, хто найбільше підтримував хвору Кейт Міддлтон

Анатолій Бондаренко

Мер Черкас Анатолій Бондаренко збудував собі маєток на гроші з тендерів — розслідування

Дантес

«Я ненавиджу»: Дантес здивував мережу зізнанням

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту