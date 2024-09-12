«Відплата неодмінно буде»: українська розвідка передала «вибуховий» привіт окупантам з єкатеринбургу (фото)

В росії, яка веде повномасштабну війну проти України, 11 вересня 2024 року в місті єкатєрінбурґ пролунав вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини, в якій базуються військовослужбовці росгвардії. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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«Акт відплати причетним до організації катівень на окупованих територіях України російським загарбникам здійснили у взаємодії з ГУР МОУ представники підпілля, яке діє проти путінського режиму на території держави-агресора. Виготовлений ними вибуховий пристрій уламкової дії загальною масою 6 кг приховано розмістили біля КПП росгвардійців. В результаті детонації був підірваний ворожий особовий склад, пошкоджень зазнала автомобільна техніка російських злочинців. Для ліквідації наслідків вибуху на місце прибули російські спецслужби, карети швидкої допомоги, у повітря був піднятий гелікоптер медичної евакуації. ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин неодмінно буде справедлива відплата. Слава Україні!» — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», в росїі двоє школярів за винагороду спалили гелікоптер Мі-8.

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