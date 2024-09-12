Легенда рока врятувала жінку від самогубства: як це було (відео)

Легендарний співак Джон Бон Джові, який нещодавно оголосив про повернення на сцену після тривалого відновлення, випадково врятував жінку, яка хотіла скоїти самогубство. Цей момент потрапив на відео, повідомляє Page Six.

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Так, співак знімав кліп у Нешвіллі. 62-річний Бон Джові знаходився на мосту та помітив жінку, яка збиралася стрибнути у воду.

Артист відреагував миттєво. Він підійшов до невідомої разом зі своїм охоронцем і почав говорити з нею. За кілька секунд йому вдалося вмовити жінку, щоб вона відмовилася від ідеї стрибати.

Вона перелізла на міст, хоча була вже за крок від самогубства — невідома стояла прямо перед «прірвою», тримаючись руками за поручні. Коли Бон Джові умовив її повернутися на міст, трагедії вдалося запобігти.

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Співак обійняв жінку. А момент, коли він урятував її від смерті, миттєво розлетівся в Мережі.

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Нагадаємо, що Джон Френсіс Бонджові-молодший, більш відомий як Джон Бон Джові (англ. Jon Bon Jovi) — американський рок-музикант, поет-пісняр і актор, перш за все відомий як вокаліст, гітарист і засновник популярного американського рок-гурту Bon Jovi.

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2022 року після повномасштабного вторгнення росії в Україну під час турне Європою Джон тричі прокричав «Слава Україні!» і заспівав пісню «We Don't Run». Також гурт Bon Jovi допомагає сам і закликає інших приєднатися до програми допомоги українським біженцям.

Джон Бон Джові одружений на Доротеї Херлі з квітня 1989 року. У них четверо дітей: Стефані Роуз (1993), Джессі Джеймс Льюїс (1995), Джейкоб (2002) та Ромео Джон (2004).

Як писали «ФАКТИ», минулого року зірка культового серіалу «Дуже дивні справи» Міллі Боббі Браун оголосила про свої заручини з Джейком Бон Джові, сином знаменитого рок-музиканта Джона Бон Джові.

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