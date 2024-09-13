«Не можемо дивитись»: як відреагували жителі Суджі на фільм про злочини рф у Бучі

Прорив ЗСУ у Курській області мав шокуючий вплив на росіян. В цьому пересвідчились журналісти, які потрапили на територію росії, яка контролюється Україною. Репортери «Українського Свідка» показали жителям Суджі документальний фільм «По той бік миру» про злочини рф у Бучі, а також зафільмували реакцію росіян на побачене.

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Після того, як у Суджу зайшли Збройні Сили України, у місті лишилось чимало місцевих. За їхніми словами, їх ніхто не евакуйовував: влада їх просто кинула, йдеться у репортажі проєкту «Український Свідок».

«Локня, Свердліково, Лебедьовка (населені пункти Курської області — Авт.) — сидимо без світла та води, — розповідає місцева жителька на ім’я Галина. — Нас кинули, ми тепер ніби як зниклі безвісти. Дякуємо, що українська армія нам допомагає».

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На питання журналістів, чому, на думку росіян, українці їм допомагають, Галина відповідає так: «Бо українці нормальні люди. Вчиняти так, як росія, не можна».

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Йдеться про розстріли та катування цивільного населення російськими військовими у Бучі. Адже журналісти проєкту показали суджанам документальний фільм «По той бік миру», створений командою Сил ТрО Збройних Сил України. Після побаченого місцеві почали ридати та попросили води.

На думку суджан, якщо показувати такі фільми по всій росії, то, можливо, щось зміниться. «Але хіба нам таке покажуть?» — додає Галина.

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Журналісти показали містянам фотографії українських бійців після російського полону. «Вони наче повернулись із концтабору, — кажуть суджани. — Не можемо дивитись».

За словами Галини, російська пропаганда розповідала, буцімто у Лебедівці українці загнали цивільних у місцевий клуб та підпалили. «Уявіть, що думають наші родичі, які живуть у інших містах росії», — каже вона. Але попри це суджани впевнені, що російсько-українська війна — це «ігри політиків». Мовляв, вони ніяк не награються, а страждає простий народ. «Треба жити у мирі, — каже Галина після перегляду документального фільму. — Треба жити у мирі, а вони там щось ділять та ніяк не поділять».

Раніше повідомляли про те, що Зеленський назвав цілі України в Курській області, а американський історик Тімоті Снайдер застеріг українців від історичних претензій на кшталт путінських.

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