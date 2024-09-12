Будьте обережні, щоб не наслідувати росіян: Тімоті Снайдер застеріг українців від історичних претензій на кшталт путінських

Операція ЗСУ на території Курської області росії застала агресора зненацька. Згодом президент Зеленський заявив, що її ціль — утримувати території рф під контролем Сил оборони необмежений час. А деякі експерти навіть заговорили про те, що Україна має історичне підгрунтя для того, щоб повернути Курську область до складу України. Відомий американський історик Тімоті Снайдер висловив свою думку щодо можливості контролю України над територіями Курської області росії.

ВІДЕО ДНЯ

В інтерв’ю «Телеграфу» Тімоті Снайдер зазначив, що окупація Україною частини території росії під час війни може бути виправданою з міркувань самозахисту та стратегії. Проте історик наголосив, що не варто загострювати увагу на історичних претензіях.

«Правда в тому, що жоден кордон не є історично виправданим. Але ми живемо з тими кордонами, які є. Тому я не кажу, що українці не можуть цього зробити. Ви можете говорити про це (приєднання Курської області до України — Авт.) між собою. Але я б не використовув це в розмовах на міжнародному рівні. Тому що тоді ви не зможете казати, що маєте маєте хороші історичні аргументи (для окупації території рф — Авт.), а путін має погані історичні аргументи (для окупації Донбасу і анексії Криму — Авт.).

Тімоті Снайдер застеріг Україну від використання аргументів, схожих на ті, що застосовує росія для виправдання своїх агресивних дій.

РЕКЛАМА

«Я чітко переконаний, що ми всі повинні намагатися підтримувати режим юридично визнаних кордонів, який у нас є», — зазначив історик.

Снайдер також підкреслив, що Україна має залишатися на позиції захисту міжнародного порядку, уникаючи висловлювань, що можуть підірвати її правову та моральну позицію на міжнародній арені.

РЕКЛАМА

«Ви не зможете виграти війну, якщо відмовитесь від поняття міжнародно визнаних кордонів. Ви хочете бути стороною цієї війни, яка захищає міжнародний порядок. І в той момент, коли ви починаєте казати, що насправді в Сибірі багато українців, ви перестаєте бути стороною, яка виступає за міжнародний порядок. Будьте обережні, щоб не наслідувати росіян», — підкреслив Снайдер.

Раніше повідомляли про те, що аналітики попередили про наміри путіна повільно поглинути Україну шляхом поступового наступу.

РЕКЛАМА

172

Читайте нас у Facebook