В «Укренерго» призначили виконувача обов’язків голови: що про нього відомо

Наглядова рада національної енергетичної компанії (НЕК) «Укренерго» призначила виконувача обов’язків голови правління. Ним став член правління компанії Олексій Брехт, повідомили у прес-службі «Укренерго.

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Зазначається, що пан Брехт має 25-річний досвід роботи в енергетичному секторі, а безпосередньо в компанії — 23. Будучи членом правління «Укренерго», він відповідав за експлуатацію, відновлення та розвиток мережі системи передачі.

«Компанія і надалі дотримуватиметься практик корпоративного управління за стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і чекатиме прозорого обрання незалежної Наглядової ради та призначення голови правління «Укренерго», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 2 вересня більшість членів наглядової ради вирішили достроково припинити повноваження голови «Укренерго» Володимира Кудрицького. Після цього у відставку подали незалежні члени наглядової ради «Укренерго», експрезиденти асоціації операторів європейської континентальної мережі ENTSO-E — Даніель Доббені та Педер Андреасон.

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Фото — скрін відео facebook.com/npcukrenergo

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