«Розуміємо, допомагаємо, соціалізуємо»: у Кам’янському відкрили перший в області Центр соцзахисту ветеранів

У прифронтовому Кам’янському, яке нещодавно постраждало від ракетного удару росіян, з метою покращення умов для реінтеграції ветеранів та їхньої успішної психосоціальної адаптації спільно відкрили перший в області багатофункціональний Центр соціальної підтримки Захисників і Захисниць та їхніх родин (далі Центр. — Авт.)

ВІДЕО ДНЯ

«Наше місто з робочим візитом відвідав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Ми напередодні дня міста (у Кам’янському відзначатимуть 274-ту річницю заснування міста. — Авт.) спільно відкрили важливий об’єкт — потужний ветеранських хаб», — розповів мер Кам’янського Андрій Білоусов.

За його словами, це своєрідний осередок для соціальної адаптації воїнів, а також проведення ветеранських зустрічей та різноманітних тренінгів.

В закладі функціонує кімната фітотерапії та лікувальна соляна кімната. Працюють сімейний та дитячий психолог, юрист, медик та масажист.

РЕКЛАМА

Також у Центрі діє дитяча ігрова кімната. А ще на базі нового Центру створено спортивний зал, кабінет для занять з комп’ютерної грамотності та багато іншого.

Центр стане осередком для соціальної адаптації воїнів, а також проведення ветеранських зустрічей та різноманітних тренінгів

РЕКЛАМА

«Я думаю, це добра справа. Хлопці повернуться, й повинна бути така структура, яка буде ними займатися. Це й допомога психологів, й місце, де можна зустрітися з побратимами та відпочити», — говорить військослужбовець ЗСУ Валерій Кушнірук, який прийшов на відкриття Центру.

За словами військової психологині Ілони Ярофеєвої, військослужбовці знають, що можуть сюди прийти та отримати якісну допомогу.

РЕКЛАМА

Основними напрямами діяльності Центру визначено:

надання психологічної та правничої допомоги;

здійснення професійної адаптації;

здійснення фізкультуро-спортивної реабілітації;

організація зони здоров’я та релаксації;

організація колективних зустрічей та заходів у сфері фізичного та ментального здоров’я;

організація участі ветеранів війни у проєкті ТИТАНИ UA;

організація простору цифрової грамотності;

організація дозвілля для спілкування за принципом «рівний — рівному»;

організація дозвілля дітей із залученням до творчих, навчальних, розвиваючих заходів, які будуть направлені на психологічне розвантаження.

Саме в Центрі, ветерани зможуть знайти розуміння їхніх потреб, поділитися наболілим, отримати інформацію, як можна розв`язати ту чи іншу проблему.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Кам’янському завершено перший етап будівництва Меморіального комплексу на честь загиблих у війні героїв.

240

Читайте нас у Facebook