Святе місце для кожного українця: у Кам’янському завершено перший етап будівництва Меморіального комплексу

День пам’яті захисників України, ми вшановуємо військовослужбовців, які віддали життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни під час війни з росією. У 2019 році указ про його запровадження 29 серпня підписав президент Володимир Зеленський. Цю дату було обрано невипадково. Річ у тім, що 29 серпня 2014 року українські воїни вийшли з оточення в Іловайську. Ці події увійшли в історію під назвою Іловайська трагедія.

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У прифронтовому Кам’янському, яке ефективно залучає європейські інвестиції, попри війну, завершили перший етап будівництва Меморіального комплексу на честь загиблих Героїв. Про це «ФАКТАМ» розповів мер Кам’янського Андрій Білоусов.

«До Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, ми провели міські заходи. В них брали участь рідні та близькі загиблих захисників, представники громадської організації „Родини загиблих Героїв м. Кам’янське“, духовенство», — розповів Білоусов.

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За його словами, разом із родинами Героїв, начальником Кам’янської РВА Олегом Гапічем, депутатами міської ради, керівниками правоохоронних органів, військовими, молоддю та громадськістю поклали квіти до меморіалів на Майдані Героїв та на Алеї Слави.

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«Провели пам’ятний захід з приводу завершення першого етапу будівництва Меморіального комплексу на кладовищі по вулиці Весняній. Тут облаштували територію, збудували основний елемент — бетонну стіну з написом „На захисті землі та волі“, на двох рядах могил встановили пам’ятники, виконали інші роботи. Наступного року будівництво буде продовжено», — розповів мер.

Він нагадав, що війна, яка триває понад 10 років, у 2022 році стала ще запеклішою.

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«Ця боротьба забирає життя кращих синів та доньок України. Кожен полеглий в бою захисник, кожне втрачене життя — це непоправна втрата для громади та країни. Вічна пам’ять Героям, які віддали за Україну життя… Честь і слава усім, хто продовжує боронити нашу землю», — сказав з повагою мер.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповідали про активну ветеранську політику територіальної громади Кам’янського. Вона спрямована на соціальну підтримку, фізичну та психологічну реабілітацію ветеранів сучасної війни. Зокрема, в місті діє комплексна програма соціального захисту та підтримки ветеранів війни, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Також у місті створили електронну книгу пам’яті, яка містить інформацію про загиблих Героїв. А ще мер Кам’янського Андрій Білоусов розповів про запровадження у місті соціальної програми іповенції, щоб допомогти краще адаптуватися військовослужбовцям, дітям вимушених переселенців, дітям загиблих героїв до мирного життя.

Раніше повідомлялося про те, що прифронтове місто Кам’янське — лідер із залучення європейських інвестицій.

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