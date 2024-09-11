Ворог вдарив по Кам’янському на Дніпропетровщині: є загиблий та постраждалі

Дніпропетровщина, як знаходиться поблизу лінії фронту, щодня потерпає від обстрілів росіян. Сьогодні вдень окупанти запустили по області балістичні ракети.

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Під удар потрапило підприємство у місті Кам'янське Дніпропетровської області, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він також додав, що через удар одна людина загинула, а ще двоє постраждали.

«Загинув 38-річний чоловік. Постраждали 22-річний чоловік — у нього опіки, і 32-річна жінка — у неї мінно-вибухова травма та струс головного мозку. Обидва у лікарні. Стан потерпілих медики оцінюють як середні», — зазначив Лисак.

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Крім того, через ворожий удар зафіксовані руйнування на підприємстві. Там сталося займання.

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Сьогодні вдень евакуаційна група ДСНС потрапила під ворожий обстріл на Донеччині, повідомили у відомстві. Поранено 2 рятувальників із Запорізької та Херсонської областей під час евакуації цивільного населення у Волноваському районі.

Пошкоджено 2 броньовані автомобілі.

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Раніше ми повідомляли про удар росіян по Костянтинівці, де загинули три люди, 5 отримали поранення.

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