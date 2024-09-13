Обмін полоненими: додому повернулись 49 українців-героїв

В Україну в рамках 56-го обміну військовополоненими повернулися ще 49 співвітчизників-героїв, серед яких — велика група жінок, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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Загалом цього разу країна-агресор повернула в Україну 23 солдатів та сержантів, а також 19 офіцерів.

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«Восьмеро — представники ЗСУ (зокрема двоє з ТрО), двоє з Нацполіції, четверо прикордонників, 13 військових моряків, 15 захисників Маріуполя та „Азовсталі“ з Нацгвардії. Решта семеро — цивільні. Звільнені оборонці захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Херсонському напрямках», — розповіли у Штабі.

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Серед цивільних, яких окупанти утримували попри вимоги Женевських конвенцій, була й кримська татарка Леніє Умєрова, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць «Азовсталі».

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«Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук», — додав президент Зеленський, подякувавши кожному українському підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нашої держави.

«Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей», — вважає очільник держави.

Загалом же від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути на батьківщину 3569 українців.

Також нагадаємо, як напередодні річниці жахливої страти захисників «Азовсталі» в Оленівці росіяни надали можливість трьом з тих, хто вижив, звернутися до президента України.

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