У ЄС набувають чинності нові правила продажу автомобілів: що важливо знати українцям

З 7 липня в країнах Європейського Союзу, який раніше зобов'язав авто з російськими номерами залишити свою територію, почнуть діяти нові правила торгівлі автомобілями, які забороняють продаж нових транспортних засобів без технології обмеження швидкості Intelligent Speed Assist (ISA). Очікується, що незабаром подібна вимога стане обов’язковою і для України, пише Твоя Машина.

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Технологія ISA використовує GPS, а також камери і датчики, які розпізнають розмітку і дорожні знаки. У місцях, де діє обмеження швидкості, система автоматично коригує налаштування автомобіля, знижуючи потужність двигуна до показників, що не дають змоги перевищувати гранично допустимі показники. Також технологія активує різноманітні тактильні, звукові та візуальні попередження в разі перевищення обмеження швидкості.

Експерти зазначають, що використання ISA вже за кілька днів стане обов’язковим на всіх нових автомобілях. Зокрема дилери мають забезпечити їхню наявність у старих моделях, які ще не встигли продати.

Зазначається, що технологію можна тимчасово відключити, сильно натиснувши на педаль газу після активації сигналу.

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Також існує можливість повністю вимкнути ISA шляхом механічного втручання в роботу автомобіля, але це автоматично анулює гарантію на транспортний засіб. До того ж низка країн уже готуються запровадити відповідальність для автовласників за подібне переналаштування. Оскільки Україна форсованими темпами рухається до ЄС, очікується, що подібні вимоги буде запроваджено і в нашій країні.

Як писали «ФАКТИ», у Раді хочуть змінити правила перереєстрації автомобілів та отримання посвідчень водіїв.

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