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«Всього лише цифра»: акторка Геллі Беррі поділилася своїми думками про старіння

22:00 17 вересня 2024
Геллі Беррі

Геллі Беррі нещодавно поділилася своїми думками про старіння, адже через два роки їй виповниться 60 років. У новому інтерв'ю Marie Claire акторка «Людей Ікс» розмірковувала про старіння, зазначивши, що «жінки хвилюються через вік більше, ніж чоловіки».

«Вік — це всього лише цифра, яку нам наклеюють при народженні, — сказала 58-річна актриса, пише The News. - Для жінок вік значить набагато більше, ніж для чоловіків, і іноді це може нас виснажувати. Це може змусити нас думати, що ми повинні щось з цим робити».

Акторка вважає, що те, що на неї «всі дивляться» «завжди було порожнім виграшем», оскільки це не має нічого спільного з її кар'єрою. Колишня дівчина Бонда зазначила: «Коли моя краса почне зникати, можливо, вперше в житті люди зосередяться на інших моїх якостях, які, на мою думку, набагато цікавіші. Фільми, в яких я знімалася, акторські нагороди, які я отримувала протягом багатьох років, моя благодійна діяльність. Я беру на себе відповідальність за ті речі, над якими я дуже важко працювала, і якщо хтось знаходить цінність у цих речах, це надихає мене».

Акторка, яка розлучилася з Олів'є Мартінесом у 2016 році, раніше розповіла, що витратила 200 тисяч доларів, намагаючись «працювати» з Олів'є над спільним вихованням їхнього сина на тлі суперечки про опіку.

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Раніше писали про те, що бойфренд Геллі Беррі поділився її оголеним фото.

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