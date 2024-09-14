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У Хмельницькій області п'яний водій дав бій поліції: з автомата розстріляно два службові автомобілі (фото)

11:17 14 вересня 2024
Обстріляне авто поліції

На Хмельниччині під час комендантської години водій відкрив вогонь по співробітниках поліції, серйозно поранивши одного з них.

За повідомленням обласного управління поліції, в селі Олешин Хмельницької територіальної громади патрульні зупинили автомобіль місцевого жителя для перевірки причин руху під час комендантської години. З’ясовувалося, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння («Драгер» засвідчив наявність 1,27 проміле алкоголю в організмі), згодом ЗМІ повідомили, що він є військовослужбовцем.

Правоохоронці склали на водія протокол, після цього він пішов додому начебто для вирішення питання з транспортним засобом, при цьому залишивши в автомобілі свого товариша.

Повернувся порушник до місця події уже з автоматом Калашникова і одразу ж почав стріляти у правоохоронців — загалом він випустив 60 набоїв по поліцейському авто, поранивши поліцейського та свого ж знайомого цивільного.

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Сліди від куль на автівці

Все сталося в центрі села

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Зброя зловмисника

Загалом було пошкоджено два службових авта: одне екіпажу, який зупинив зловмисника, інше — бійців спецпідрозділу, які прибули за викликом на допомогу колегам.

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Звтримати стрільця вдалося лише в результаті проведення спецоперації бійців спецпідрозділу КОРД.

Нагадаємо, що в квітні Вінницький міський суд заарештував підозрюваних у вбивстві поліцейського на Вінниччині — військовослужбовців 52-річного Валерія та 26-річного Віталія Василаке. Батько та син, яких також звинувачують у дезертирстві, найближчі два місяці проведуть у слідчому ізоляторі без права виходу під заставу. «ФАКТАМ» вдалося дізнатися про деякі деталі цієї резонансної справи.

Фото facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti/

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