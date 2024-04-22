«Зброю вкрав син, щоб було»: у Вінниці підозрюваним у вбивстві поліцейського обрали запобіжний захід

У Вінниці відбулися судові засідання, на яких обирали запобіжні заходи двом чоловікам, які подозрюються у вбивстві поліцейського, що сталося днями на Вінниччині. Розгляд справи проводили окремо для кожного із затриманих.



Як повідомляють в МВС, фігурантів відправили на два місяця під варту без можливості виходу під заставу.



Надзвичайна подія сталася вночі 20 квітня в Гайсинському районі Вінницької області, де працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. Двоє чоловіків, які знаходилися всередині, відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець, його напарник дістав поранень.



Підозрювані — 52-річний Валерій Василаке і його 26-річний син Віталій. Вони військові, уродженці Вінничини. В правоохоронців стріляли, бо перевозили гранати. Обом повідомили про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю, а також у дезертирстві. Батько та син планували втекти з України.

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Як повідомляє «Суспільне», Валерій Василаке під час судового засідання заявив, що у поліцейського стріляв його син. «Вистрілив син. Він подумав, що поліцейський мене застрелив», — сказав підозрюваний та додав, що його син вкрав зброю, яку вони перевозили в автівці. Її не планували продавати — хотіли сховати «щоб було». Він також підтвердив, що планував разом із сином виїхати до Молдови.

Нагадаємо, що батько та син були затримані 21 квітня на Одещині. Вони ховалися у покинутій будівлі.

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Фото Нацполіції України

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