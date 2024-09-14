Брітні Спірс і далі доведеться платити аліменти колишньому чоловікові на утримання дорослого сина

Співачці Брітні Спірс, яка нещодавно ошелешила шанувальників таємничим повідомленням, доведеться продовжувати платити аліменти своєму колишньому чоловікові Кевіну Федерлайну, попри те, що її молодшому синові на цьому тижні виповнилося 18 років.

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Виплати аліментів на утримання Федерлайну, з яким співачка має спільних синів — Джейдена, 18 років, та Шона, якому наступного місяця виповнюється 19, не припиняться, хоч обидва сини вже є повнолітніми, пише The News.

Як стверджує адвокат Федерлайна Марк Вінсент Каплан, в Каліфорнії закон вимагає від батьків продовжувати виплачувати аліменти на дітей до закінчення ними середньої школи, незалежно від того, чи виповнилося їм 18 років.

«Згідно з каліфорнійським законодавством, юрисдикція з виплати аліментів триває до досягнення неповнолітньою дитиною 18-річного віку, або, якщо на момент досягнення 18-річчя вона ще не закінчила середню школу, — до закінчення середньої школи, але в жодному разі не пізніше її 19-річчя, — сказав Каплан. — Аліменти на утримання дитини в цьому випадку виплачуються Джейдену відповідно до цього закону. Він закінчує школу в листопаді».

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Однак, за словами джерела, у Спірс немає проблем з продовженням виплати аліментів.

«Брітні має плани на майбутнє хлопчиків і зробить все, що в її силах, і завжди буде продовжувати любити й підтримувати їх», — сказав інсайдер.

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Нещодавно Брітні Спірс постала у новій версії знаменитої сукні Versace Butterfly Dress і ледь не спровокувала скандал.



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