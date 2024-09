Таємниче повідомлення від поп-зірки: Брітні Спірс знов ошелешила шанувальників

Брітні Спірс, яка нещодавно ледь не спровокувала скандал, написала пост в Instagram і попросила своїх шанувальників «залишатися добрими» одне з одним. 42-річна поп-зірка поділилася відео, на якому вона танцює по квартирі, і запитала, чи спілкуються її шанувальники.

У підписі вона зазначила: «Спілкування виглядає більш людським!!! Ми починаємо спілкуватися? Будьте хорошими зараз, люди!!! І зараз шкільний вечір, тож ідіть до спати раніше і приготуйте обіди, тому що ваші діти повинні їсти!!!»

Брітні опублікувала це таємниче повідомлення, залишивши шанувальникам розгадати його значення, пише The News.

Це сталося після того, як артистка поділилася інформацією про свій майбутній проєкт з Джоном Чу, підтверджуючи, що вона зіграє «розумного персонажа» у вигаданому мюзиклі.

Вона розповіла: «Проєкт, який я, можливо, роблю, — це не біографічна історія. Це вигаданий мюзикл, де я граю надзвичайно розумного персонажа!!! Приємно бути в хорошій компанії з Джоном Чу!!!»

Принцеса поп-музики", яка випустила свої довгоочікувані мемуари The Woman In Me, поки вважає за краще тримати інші подробиці проєкту в таємниці.

Раніше повідомляли, що Оззі Осборн вибачився перед Брітні Спірс.

