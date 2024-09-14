Полювали за «Шахедами» більше трьох годин: у мережі показали наслідки нічної атаки дронів супротивника на Одещині (фото)

Від атаки дронів в ніч на 14 вересня постраждали Одеський та Ізмаїльський райони Одещини, де падіння уламків призвело до руйнування господарських та житлових споруд, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За його інформацією, терористи атакують ці райони вже другу ніч поспіль.

Цього разу внаслідок падіння уламків дронів у передмісті Одеси на території приватного домогосподарства було зруйновано 3 споруди, пошкоджено житловий будинок та гараж. Загиблих та постраждалих людей, на щастя, немає.

Наслвдки ворожої атаки

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Обйшлося без жертв

Крім того, в Одеському районі падіння уламків БпЛА на території житлового сектору спричинили загорання даху приватного будинку. Пожежу оперативно власноруч ліквідували господарі.

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На іншій локації внаслідок російської атаки загорівся автомобіль та складське приміщення. Там вогонь приборкали співробітники ДСНС. Інформація про постраждалих не надходила.

В Ізмаїльському районі було пошкоджено стіну ангара, вікна і двері дачного будинку без послідуючого загорання. Загиблих та постраждалих також, на щастя, немає.

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«Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини», — йдеться у повідомленні ОВА.

Нагадаємо, що нещодавно російське командування відзвітувало про «успішне ураження» на Одещині двох пускових установок Patriot та одієї РЛС «Жираф». Але згодом виявилося, що то були… макети.

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