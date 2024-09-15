Потрібно було зробити це раніше: про що шкодує генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг шкодує, «що союзники по Альянсу і сам Альянс не зробили більше для зміцнення України раніше».

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«Якби країна була сильнішою у військовому плані, поріг для нападу росії був би вищим, — цитує норвежця Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. — Неможливо сказати, чи був би він достатньо високим. Але було б легко зробити більше. Зараз ми озброюємо Україну у війні, тоді ми могли б озброїти Україну, щоб запобігти війні».

Хоча посадовець вважає 24 лютого 2022 року своїм найгіршим днем на посаді в НАТО, він продовжує вірити у діалог із росією.

За його словами, Альянс підтримуватиме Україну, посилюючи протиповітряну оборону. Втім він пояснює, що політика організації залишається незмінною: НАТО «не братиме участі у цьому конфлікті».

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Додамо, що Єнс Столтенберг передасть свою посаду колишньому голові уряду Нідерландів Марку Рютте 1 жовтня.

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