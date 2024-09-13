Важливий пост: Єнс Столтенберг отримає нову роботу після закінчення повноважень у НАТО

Новим головою Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) стане генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомила в ексклюзивному інтерв'ю виданню Politico особа, безпосередньо поінформована про це питання.

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Ця роль ставить Столтенберга, колишнього прем'єр-міністра Норвегії, на чолі найважливішої трансатлантичної інституції в час підвищеного занепокоєння щодо напряму війни в Україні і майбутнього НАТО після президентських виборів у США в листопаді.

Столтенберг займе місце Крістофа Хойзгена, німецького дипломата, який очолював конференцію протягом останніх двох років, сказав інсайдер. Вольфганг Ішингер залишиться президентом ради фонду Мюнхенської конференції з безпеки.

З моменту свого заснування у 1963 році MSC стала ключовим міжнародним майданчиком — учасники жартома називають її «Давосом зі зброєю», маючи на увазі Всесвітній економічний форум, який щороку проходить у швейцарському місті Давос.

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Після російського вторгнення до України Мюнхенська конференція стала форумом високого рівня для обговорення підходу Заходу до підтримки України. З огляду на все це, голова MSC відіграє дуже важливу політичну роль, і його рішення щодо доповідачів і порядку денного є предметом пильної уваги.

Столтенберг, колишній прем'єр-міністр Норвегії, обіймає посаду Генерального секретаря НАТО з 2014 року. Нагадаємо, що з 1 жовтня його на цій посаді замінить колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

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