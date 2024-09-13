41.08 / 41.60 45.44 / 46.13
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Важливий пост: Єнс Столтенберг отримає нову роботу після закінчення повноважень у НАТО

13:10 14 вересня 2024
Єнс Столтенберг

Новим головою Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) стане генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомила в ексклюзивному інтерв'ю виданню Politico особа, безпосередньо поінформована про це питання.

Ця роль ставить Столтенберга, колишнього прем'єр-міністра Норвегії, на чолі найважливішої трансатлантичної інституції в час підвищеного занепокоєння щодо напряму війни в Україні і майбутнього НАТО після президентських виборів у США в листопаді.

Столтенберг займе місце Крістофа Хойзгена, німецького дипломата, який очолював конференцію протягом останніх двох років, сказав інсайдер. Вольфганг Ішингер залишиться президентом ради фонду Мюнхенської конференції з безпеки.

З моменту свого заснування у 1963 році MSC стала ключовим міжнародним майданчиком — учасники жартома називають її «Давосом зі зброєю», маючи на увазі Всесвітній економічний форум, який щороку проходить у швейцарському місті Давос.

РЕКЛАМА

Після російського вторгнення до України Мюнхенська конференція стала форумом високого рівня для обговорення підходу Заходу до підтримки України. З огляду на все це, голова MSC відіграє дуже важливу політичну роль, і його рішення щодо доповідачів і порядку денного є предметом пильної уваги.

Столтенберг, колишній прем'єр-міністр Норвегії, обіймає посаду Генерального секретаря НАТО з 2014 року. Нагадаємо, що з 1 жовтня його на цій посаді замінить колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

РЕКЛАМА

92

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Новий дорожній знак

Водіям варто знати, щоб не «попасти» на штраф в 135 євро: що означає новий знак, який з’явився на дорогах ЄС

помідори

Незрівнянні малосольні помідори за добу: виходять пружні, кисло-солоденькі, смачні

Таролог

Рибам — «Верховна Жриця», Овнам — «Колісниця», а Стрільцям — «Туз Кубків»: Таро-прогноз на 14 вересня

Вікторія та Девід Бекхеми

«Поверніть мені чоловіка»: Вікторія Бекхем вражена новим хобі Девіда

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту