Ворог випустив вночі по Україні десятки дронів та ракет: скільки цілей знищила ППО

Окупанти в ніч на 20 серпня атакували Україну двома балістичними ракетами з Воронезької області, крилатою ракетою з Брянської області, керованими авіаційними ракетами з повітряного простору Курської та Запорізької областей, а також ударними БпЛА з декількох регіонів рф.

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Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Генерал зазначив, що всього було виявлено 30 ворожих цілей:

- 2 «Іскандер-М"/KN-23;

- 1 «Іскандер-К»;

- Х-59;

- 26 ударних дронів типу «shahed».

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Сили протиповітряної оборони знищили 28 повітряних цілей. Зокрема йдеться про одну крилату ракету «іскандер-К», дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 25 ударних БпЛА «Shahed-131/136» у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

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Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року росія систематично обстрілює територію України, використовуючи ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Прикордонні населені пункти страждають від керованих авіабомб та артилерії.

Так, зранку, 20 серпня, у низці областей України оголосили сигнал повітряної тривоги. Попереджалось про балістику. Зокрема, росія атакувала Київ ударними дронами, а вранці — крилатими ракетами на кшталт «Іскандер-К». Всі цілі були знищені силами ППО. Також було чути звуки вибухів у Хмельницькій та Тернопільській областях. Над цими регіонами були зафіксовані ворожі дрони.

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Нагадаємо, попередньої ночі відразу українська ППО збівала ворожі безпілотники у восьми областях України.

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