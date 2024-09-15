Не обов’язково бити ракетами: в ЗСУ припустили, яка доля чекає Кримський міст

Знищення Кримського мосту — не тільки одна з «червоних ліній» диктатора путіна, але й подія, на яку більшість українців чекають з початку війни (а можливо, і набагато довше).

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Втім, руйнування мосту відбутися без втручання ЗСУ, припустив в етері «Еспресо» речник ВМС Дмитро Плетенчук.

За його словами Кримський міст вже зараз потребує ремонту, але його не проводять, тому що постійно перекидують війська і воєнні вантажі на фронт.

«Зараз в росіян не дуже великий вибір щодо логістики в окупований Крим. Пароми не працюють. Коли запрацюють — не зрозуміло. Один паром стоїть на якорі, а інший чекає в ремонті. Тому вибору в них багато немає. Верифікованої інформації, що росіяни запустили залізницю тимчасово окупованими територіями до Криму наразі теж немає. Саме тому на Кримський міст буде збільшуватись логістичне навантаження. Це процес, якого не уникнути», — сказав він.

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І по мірі збільшення навантажень міст все більше руйнується. Тому варіант того, що мостовий перехід розсипеться сам, є не таким вже й фантастичним.

Нагадаємо, що в інтерв'ю американським журналістам очільник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов припустив можливість завдання ударів по Кримському мосту ракетами великої дальності Atacms.

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