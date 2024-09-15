41.04 / 41.60 45.44 / 46.12
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Не обов’язково бити ракетами: в ЗСУ припустили, яка доля чекає Кримський міст

16:07 15 вересня 2024
Диверсія ГУР на Кримському мосту, жовтень 2022

Знищення Кримського мосту — не тільки одна з «червоних ліній» диктатора путіна, але й подія, на яку більшість українців чекають з початку війни (а можливо, і набагато довше).

Втім, руйнування мосту відбутися без втручання ЗСУ, припустив в етері «Еспресо» речник ВМС Дмитро Плетенчук.

За його словами Кримський міст вже зараз потребує ремонту, але його не проводять, тому що постійно перекидують війська і воєнні вантажі на фронт.

«Зараз в росіян не дуже великий вибір щодо логістики в окупований Крим. Пароми не працюють. Коли запрацюють — не зрозуміло. Один паром стоїть на якорі, а інший чекає в ремонті. Тому вибору в них багато немає. Верифікованої інформації, що росіяни запустили залізницю тимчасово окупованими територіями до Криму наразі теж немає. Саме тому на Кримський міст буде збільшуватись логістичне навантаження. Це процес, якого не уникнути», — сказав він.

РЕКЛАМА

І по мірі збільшення навантажень міст все більше руйнується. Тому варіант того, що мостовий перехід розсипеться сам, є не таким вже й фантастичним.

Нагадаємо, що в інтерв'ю американським журналістам очільник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов припустив можливість завдання ударів по Кримському мосту ракетами великої дальності Atacms.

РЕКЛАМА

136

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Новий дорожній знак

Водіям варто знати, щоб не «попасти» на штраф в 135 євро: що означає новий знак, який з’явився на дорогах ЄС

зодіак

Левам — «Ієрофант», Скорпіонам — «Туз мечів», а Рибам — «Верховна жриця»: Таро-прогноз на 15 вересня

паштет

Фантастичний паштет для бутербродів: ідеально для ситного сніданку

Король Чарльз, королева Камілла, принц Вільям та принцеса Кейт

Кейт Міддлтон і король Чарльз не дуже добре почуваються — ЗМІ

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту