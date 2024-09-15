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Події

Ворог завдав нових ударів КАБами по Харкову: серед постраждалих є діти

16:31 15 вересня 2024
Пожежа в будинку

Недільного дня російські загарбники продовжили бити по Харкову із застосуванням авіаційного озброєння.

О 15:30 мер міста Ігор Терехов повідомив про перші прильоти.

«У Харкові чутно звуки вибухів! Будьте обережні — ворог здійснив повторні пуски КАБів», — написав він у соцмережі.

Згодом він додав, що удар прийшовся по багатоповерховому будинку.

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Станом на 16:18 вже було відомо про 35 поранених мирних мешканців багатоповерхівки, зокрема щонайменше трьох дітей.

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«Ворог влучив у 10 поверх будинка, пожежа охопила чотири поверхи — від 9-го по 12-й», — додав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, показавши фото постраждалого будинку.

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Наразі триває рятувальна операція та гасіння пожежі. На місці працюють усі відповідні служби.

А тим часом СБУ повідомила про підозру російському окупанту, який командував операцією провального наступу на Харків.

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