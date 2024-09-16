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Багато шуму: глава МЗС Великобританії про методи путіна

19:45 16 вересня 2024
Путін

На тлі дебатів про пом'якшення вимог для України щодо використання західної зброї проти цілей у рф міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі висловився про застереження президента росії володимира путіна.

«Багато шуму. Це його підхід. Він погрожує танками, погрожує ракетами, погрожує ядерною зброєю, — сказав Леммі британському мовнику BBC. — Попри погрози путіна, ми не повинні дозволити, щоб нас зупинили на нашому шляху».

Він описав російського президента як «імперіалістичного фашиста». Відповідаючи на запитання, чи брехав путін, коли погрожував ядерною війною, Леммі сказав: «Те, що путін робить, це кидає пісок в очі. Це помпезність».

Україна закликає своїх західних союзників дозволити ширше використовувати західну зброю проти цілей у росії. Йдеться про британські ракети Storm Shadow і ракети ATACMS виробництва США. Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер обговорили це питання на зустрічі в Білому домі, але відклали прийняття рішення.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що президент Зеленський розраховує на міжнародний тиск, щоб закінчити війну цієї осені.

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