Не тільки авіабази рф: що говорять у США про прохання України надати системи ATACMS

У той час як США і Великобританія обговорюють можливість дозволити Україні використовувати західну зброю для нанесення ударів вглиб росії, деякі американські чиновники глибоко скептично ставляться до того, що це суттєво вплине на боротьбу Києва проти російських загарбників.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер прибув до Вашингтону, щоб обговорити з президентом США Джо Байденом, чи варто надавати Україні дозвіл на використання зброї, наданої НАТО, для ураження цілей далеко за межами України, чого адміністрація США досі не хотіла допускати, пише Reuters.

Американські чиновники зазначили, що Україна вже має можливість вражати цілі в росії за допомогою безпілотників. Ракети великої дальності ATACMS, що постачаються США, могли б посилити цю здатність, але вони занадто дорогі і обмежені в кількості, щоб змінити динаміку, сказали вони. Ба більше, кремль значною мірою вивів, можливо, найбільш безпосередню загрозу — російські військові літаки, що запускають планерні бомби — за межі досяжності американських ракет, зазначили американські офіційні особи. Вони також вважають, що Київ має зосередитися на зупинці російського наступу на сході України.

Для Байдена це рішення є не лише тактичним. Воно піднімає питання про те, чи може дозвіл на такі удари призвести до прямої війни між НАТО і росією, йдеться у публікації.

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росія в Організації Об'єднаних Націй вже попередила, що дозвіл Україні запускати ракети далеко вглиб росії перетворить НАТО на «пряму сторону бойових дій проти ядерної держави», а президент путін заявив, що такий «крок змінить масштаби» війни. Речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати серйозно ставляться до таких погроз, хоча і визнав, що в риториці путіна немає нічого нового.

Представник Демократичної партії США Джейсон Кроу, член комітету Палати представників з питань розвідки і закордонних справ, применшив загрозу нападу путіна на Польщу або інших членів НАТО у відповідь.

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«Я не вірю, що є якісь ознаки того, що путін зацікавлений у війні з НАТО, — сказав він в інтерв'ю Reuters, вказуючи на масові втрати росії в живій силі і бронетехніці в Україні. — Навпаки, я думаю, що він уникає конфронтації з НАТО».

Два європейських дипломати, які говорили на умовах анонімності, повідомили, що Україна передала США і Великій Британії список потенційних цілей на території росії, які можуть бути уражені, якщо це буде дозволено. Дискусія про те, чи варто послаблювати обмеження щодо України, перегукується з попередніми дебатами щодо прохань Києва про надання інших можливостей, які, як він сподівався, дадуть йому перевагу над російськими військами, від винищувачів F-16 до танків Abrams.

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«Ви вже чули це (дебати) раніше», — сказав американський чиновник у розмові з Reuters на умовах анонімності.

За словами чиновників, спочатку українці хотіли використовувати американські ракети великої дальності ATACMS для ураження російських авіабаз. Але Пентагон заявив, що 90% російських літаків, які запускають планерні бомби, що є однією з головних загроз для України, знаходяться на аеродромах, розташованих щонайменше за 300 кілометрів від підконтрольної Україні території. Це ставить їх поза зоною досяжності системи ATACMS.

За словами офіційних осіб, Україна хоче використовувати ракети для нанесення ударів по російських військових командних центрах, складах пального і озброєння, а також по місцях зосередження військ.

На додаток до американських ATACMS, Київ хоче наносити удари по росії на великі відстані, використовуючи ракети Storm Shadow, надані Великою Британією, і майже ідентичні французькі ракети Scalp.

Хоча очікується, що Британія звернеться до США за схваленням, перш ніж зняти свої обмеження на ракети Storm Shadow, французьке дипломатичне джерело повідомило, що Парижу не потрібен дозвіл Вашингтона на використання Україною французьких ракет.

Ще одне занепокоєння США полягає в тому, що зосередженість на ударах на великі відстані применшує те, що може становити більшу безпосередню загрозу: просування росії на українській території в напрямку стратегічного міста Покровськ. Американські офіційні особи вважають, що втрата міста завдасть значного удару.

Ульріх Кюн, експерт з питань озброєнь в Інституті досліджень миру і політики безпеки в Гамбурзі, сказав, що він не виключає, що путін вирішить надіслати якесь ядерне послання — наприклад, випробувати ядерну зброю, щоб залякати Захід. Проте американський законодавець Кроу стверджує, що після вторгнення в Україну путін опинився в більш слабкій позиції, і будь-яка серйозна відповідь з боку москви створює для нього ризики.

Раніше повідомлялася думка експерта, який пояснив, наскільки важливо Україні бити по військових аеродромах рф.

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