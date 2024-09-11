Усвідомлюючи відсутність хороших перспектив на лінії фронту й ризик того, що військова допомога від деяких ключових союзників може зменшитися, президент України Володимир Зеленський працює над односторонньою дорожньою картою, яка має на меті закінчити війну цієї осені, і покладається на міжнародний тиск на росію для досягнення миру на прийнятних для Києва умовах. Про це пише видання EFE.

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Маленькими порціями інформації, яку журналісти та аналітики намагаються зібрати докупи, як пазл, український президент розкриває деталі порядку денного, який наразі має найбільш ґрунтовний елемент у так званому «плані перемоги», яким Зеленський почав ділитися зі своїм ключовим партнером.

«Я побудував цей план, виходячи з того, що він може бути реалізований завдяки нашим партнерам, а не завдяки бажанню чи небажанню рф», — сказав український президент в інтерв'ю за кілька днів до того, як заявив, що війна може закінчитися цієї осені, якщо союзники України чинитимуть достатній тиск на кремль та запропонують Києву додаткову військову підтримку.

Вперше Володимир Зеленський заговорив про цей «план перемоги» 27 серпня, коли пояснив, що планує представити цей документ чинному президенту США Джо Байдену, а також кандидатам від Республіканської та Демократичної партій, один з яких прийде йому на зміну на виборах у листопаді, — Дональду Трампу й Камалі Гарріс.

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Одним з головних важелів для досягнення цього, за його словами, буде успіх української операції в Курській області росії, де Київ контролює близько 1300 квадратних кілометрів через місяць після початку транскордонного наступу.

«Здається, що метою Курської операції було змусити москву відправити туди війська з Донбасу, підняти моральний дух в країні і, можливо, змусити путіна піти на переговори, — сказав EFE український аналітик Володимир Дубовик. - Але, схоже, це не спрацьовує. Не схоже, що путін поступається. Схоже, він готовий до довгої війни».

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Окрім можливості обміну окупованими територіями між Києвом і москвою, план має економічний аспект і пропозиції щодо ролі, яку має відігравати Київ в архітектурі міжнародної безпеки, пояснив Зеленський. У четвертому розділі документа детально описані заходи, які необхідно вжити для припинення військової агресії росії проти України.

Паралельно з презентацією цього плану своїм партнерам Київ готується до організації другого Саміту миру до кінця року, на який планує запросити росію (на відміну від першого, що відбувся в червні у Швейцарії без російського представництва).

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Із заяв Зеленського та інших українських речників зрозуміло, що мета цієї, другої, зустрічі полягає в тому, щоб якомога більше країн чинили тиск на росію і змусили її прийняти мир на умовах, запропонованих Києвом у документі (що може бути, а може й не бути так званим «планом перемоги»), який він представить на саміті.

Ефективність цього тиску значною мірою залежить від позиції, яку займають близькі до росії держави, такі як Китай та Індія. Київ наполегливо звертається до них, але поки що вони не бажають використовувати свій вплив на москву, щоб змусити росію повністю або частково вивести війська з України, як того вимагає Зеленський.

Відповідаючи на запитання про настрої в українському суспільстві, соціолог Андрій Черноусов говорить про два явища. З одного боку, зростає кількість тих, хто хоче покласти край особистій драмі війни через діалог, але рахунок за російське вторгнення вже занадто високий для частини українців, які сприймають компроміс як зраду.

«Вони вважатимуть, що втрата своїх домівок, своїх рідних, те, що люди пожертвували своїм життям, — все це було б марним», — каже він, маючи на увазі цей сегмент населення.

Раніше повідомлялося, що Австрія готова стати майданчиком для переговорів між Україною та росією, які «мають відбуватися без попередніх умов і на рівних». Про це заявив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер.

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