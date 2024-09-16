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Гроші

У Раді назвали «стелю» доходів для переселенців, після якої позбавлятимуть виплат

17:03 16 вересня 2024
Гривні

Певну категорію внутрішніх переселенців можуть позбавити державної допомоги на проживання — йдеться про тих, чий сукупний дохід перевищує 9444 гривень в місяць. Втім, варто зазначити, що до таких ВПО не відносяться родини, де є військовослужбовці — їхні доходи не враховуватимуться при призначенні виплат.

Як зазначив в ефірі «КИЇВ24» заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк, це стосуватиметьсяся саме тих людей, які будуть звертатися за продовженням виплат. Адже нині немає механізму, як позбавляти тих, хто вже отримав ці кошти.

За його словами, є окремі випадки, коли людина не змогла вказати дані, що вона змінила місто роботи чи змінилось місце проживання, чи почала більше отримувати, чи збільшилась кількість людей у сім’ї. Тоді такі виплати можуть скасувати.

«Більше 4 мільйонів українців мають статус ВПО. Держава має більш активно підтримувати громадян, бо насправді сьогодні 2000 гривень для дорослого та 3000 гривень для неповнолітніх в місяць — це не ті кошти, за які можна прожити. Наступний етап — ми плануємо збільшити кошти для відшкодування найму житла для тих, хто сьогодні живе у централізованих гуртожитках, готелях тощо», — додав нардеп.

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Нагадаємо, що Кабмін вніс зміни до Постанови № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», якими передбачається продовження виплат на наступний шестимісячний період для особливо вразливих категорій ВПО.

Фото Pixabay

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