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Джей Ло і Метт Деймон тримаються за руки: про що говорили зірки

21:33 16 вересня 2024
Джей Ло

Бена Аффлека бачили в Беверлі-Хіллз через чотири дні після того, як його колишня дружина Дженніфер Лопес була помічена з актором Меттом Деймоном. Як пише Daily Mail, Бен одягнув на прогулянку сірий піджак і бузкову сорочку, образ він доповнив чорними сонцезахисними окулярами-авіаторами.

Як повідомляє видання, ця новина з'явилася після того, як Лопес і Деймон були помічені під час приватної вечірки з нагоди прем'єри фільму «Нестримні», яка відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, пише Geo.

Крім того, співачка і актор говорили впродовж 20 хвилин і не тільки трималися за руки, а й схилили голови близько один до одного.

Згідно з повідомленнями видання, Лопес «хотіла поговорити з Деймоном» про свого чоловіка, однак Метт начебто відмовився говорити з Дженніфер про Бена, а джерела стверджували, що актор чітко дав зрозуміти, що «завжди буде підтримувати Бена».

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Раніше повідомлялося, як розлучення Лопес і Аффлека може вплинути на їхні кар’єри.

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