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Трималися за руки і цілувалися: Лопес і Аффлека сфотографували разом після новин про розлучення

14:55 15 вересня 2024
Аффлек та Лопес

Попри те, що навіть віддані шанувальники Дженніфер Лопес та Бена Аффлека давно втратили надію на те, що їхні улюбленці коли-небудь будуть знову разом, днями пара змогла, схоже, здивувати навіть їх.

Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Справа в тому, що папараці зняли знаменитостей, коли ті вирушили на бранч до ресторану Polo Lounge в готелі Beverly Hills разом зі своїми дітьми — 15-річною дочкою Бена Серафіною, його 12-річним сином Семюелем і 16-річними близнюками Дженніфер, Еммою та Максом.

При цьому свідок їхньої зустрічі розповів Page Six, що діти зірок під час бранчу сиділи за окремим столом, а 55-річна Дженніфер та 52-річний Бен не просто спілкувалися, але також «трималися за руки та цілувалися».

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Варто зазначити, що на Лопес була її обручка. Однак на деяких фотографіях, зроблених репортерами, знаменитості про щось емоційно сперечаються спочатку біля готелю, а потім у машині.

Тепер шанувальники Лопес та Аффлека розмірковують, чи справді між знаменитостями все скінчено.

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Зазначимо, Дженніфер подала на розлучення з Беном наприкінці серпня. Зірки мають дуже цікаву історію взаємовідносин: вони були заручені 2002 року, але розірвали заручини — як кажуть, через пильну увагу ЗМІ.

Майже через 20 років вони відновили стосунки і в 2022 році одружилися. Спочатку їхнє сімейне життя здавалося щасливим, проте пізніше користувачі мережі почали помічати, що Бен часто виглядає похмурим поруч із дружиною, папараці періодично знімали подружжя під час сварок. Останнім часом усі були впевнені, що пара незабаром оголосить про розлучення: так і сталося.

А нещодавно Лопес наробила багато галасу у мережі, з'явившись на прем'єрі фільму, спродюсованого Беном Аффлеком, у вбранні, яке прозвали «платтям помсти».

Про Бена Аффлека давно говорили, що у нього непрості стосунки з жінками. Це також підтверджується тим, що актор спочатку зустрічався з Лопес, а потім невдовзі одружився з Дженніфер Гарнер. При цьому у шлюбі він говорив, що часто відчував, як його гнів закипає, і що це почуття може призвести до остаточного розриву стосунків.

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