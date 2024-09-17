Першими видаляйте старі гілки: «фермерка-красуня» розповіла, як правильно обрізати смородину восени

Поки осінь радує українців гарною погодою, дачники та городники намагаються не тільки висадити озимий часник, а й перебрати картоплю, як рекомендувала відома городниця з Одеси.

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І, звичайно, при цьому не можна забути ще одне необхідне заняття — обрізка смородини. Як це правильно зробити, розповіла городниця, яку підписники називають поміж себе «фермерка-красуня».

За її словами, першими потрібно видалити старі гілки, які вже не будуть родити. Їх можна розпізнати по бурому забарвленню.

Одночасно також потрібно вирізати хворі, пошкоджені комахами гілки. Якщо гілки лежать прямо на землі, їх можна або вирізати, або присипати землею й дати можливість вкоренитись.

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Після цього потрібно видалити всі зайві пагони в середині куща, дублюючи пагони та ті, що заважають розвиватись молодим гілкам.

Потім потрібно вкоротити всі річні прирости на 5−7 сантиметрів.

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Кущ має добре освітлюватись сонцем та легко провітрюватись вітром.

Звичайно, комусь поради фермерки можуть здатися добре знайомими, проте багато хто з читачів блогу дякують його авторці.

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Нагадаємо, що аграрії з Вінницькою області теж поділилися своїм досвідом. Фермери розповіли, як краще пересаджувати восени малину з тим, щоб вона дала добрий врожай вже наступного року.

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