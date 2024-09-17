Як посадити малину восени: поради від досвідчених аграріїв (відео)

Прийшла осінь, але погода стоїть по-літньому тепла, тому дачники та фермері намагаються використати час з максимальною користю: висадили озимий часник за порадою вінницьких аграріїв, старанно перебрали картоплю — так, як радила городниця з Одеси.

ВІДЕО ДНЯ

І тепер вирішили зайнятись пересадкою дерев та кущів малини. Про те, як це робити на практиці, показали у новому відео автори youtube-каналу «Дім та присадибна ділянка».

Для цього показали ділянку, на якій висаджена ремонтантна малина сорту «Серпневе диво».

Перш за все при розширенні малинника потрібно вибрати земельну ділянку — вона має бути сонячною, щоб ягоди добре наливались світлом і накопичували солодощі. Також потрібно зробити рядочки — автори каналу вирішили, що їх малинник буде простягатися з півночі на південь.

РЕКЛАМА

Крім того, потрібно врахувати ґрунт на ділянці — бажано, щоб він був нейтральним. У самих аграріїв (так, це саме вінницькі аграрії) ґрунт слабо кислий, тому вони підготували деревний попіл який не тільки містить в собі корисні макро- і мікроелементи, але ще й розкислює ґрунт, роблячи його м'яким і рихлим. Крім того, у разі неродючої землі потрібно використовувати перегній чи перепрілий компост.

«Якщо ви будете садити цілий рядок малини, то потрібно краще зробити таку траншею, — показує авторка відео. — Ми викопали такий рівчачок на штик лопати вглиб і вшир, так як коріння малини поки що невелике, і воно буде себе добре почувати на глибині 6−8 см, не більше, тому що весною із цих корінчиків появляться кореневі бруньки, і саме з них весною підуть пагони, і до кінця липня будемо мати перший врожай — адже малина ремонтантна».

РЕКЛАМА

Якщо ж корінчики прикопати на глибину більше, ніж 6−8 см, то бруньки можуть не пробитися через шар ґрунту.

Землю слід збагатити компостом, а зверху — деревним попелом.

РЕКЛАМА

Якщо ж ділянка геть не родюча — варто додати у ґрунт суперфосфат (із розрахунку 30−50 г на квадратний метр).

Далі переходимо до самих саджанців — обстежуємо їх на предмет розвиненості кореневої системи і слідів від захворювань.

На обраних саджанцях треба зрізати верхівку з листям (часто там бувають і нерозвинені ягоди).

Продовження розповіді від аграріїв-практиків дивіться на відео.

Також нагадаємо про головні правила підготовки землі під огірки восени, щоб наступного року теж мати гарний врожай.

71

Читайте нас у Facebook