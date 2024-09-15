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Ні в якому разі не викидайте! Городниця з Одеси порадила, що робити з дрібною картоплею (відео)

12:46 15 вересня 2024
картопля

На більшій частині України картоплю вже зібрали. Водночас в деяких городників виникає питання, куди дівати врожай дрібної картоплі. Городниця з Одеси, яка розповіла, як правильно збирати насіння з томатів, дала пораду з власного досвіду.

За її словами, дрібну картоплю можна використовувати як добриво. Це натуральний спосіб збільшити врожай смородини майбутнього року.

Для приготування добрива порізати або просто порубати дрібну картоплю, обварити її окропом і потім розкласти під усіма кущами смородини.

Зверху ще можна насипати шар тирси чи перегною або покласти трохи сіна.

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Городниця зазначає, що смородині таке добриво дуже подобається. І навіть без внесення спеціальних мінеральних добрив можна домагатися з року в рік чудової великої солодкої ягоди.

Другий варіант використання дрібної картоплі — просто висипати у компост.

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Ще один спосіб — розкладати добре проморожену дрібну картоплю в рядок під час посадки картоплі. Як відомо, картопля як і усі пасльонові, любить рости на собі подібних.

«В мене того добрива вистачило лише на один рядок, але зате який це був рядок. Картопля велика, рівна й красива. І вона помітно відрізнялася від решти», — зазначила блогерка, додавши, що так використовувати дрібну картоплю можна, якщо у минулому сезоні в неї не було ніяких захворювань.

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Жінка додала, що з дрібної різаної, а також торішньої картоплі, можна приготувати крохмаль, але цей спосіб трудомісткий і бажано мати допомогу. За її словами, з двох відер дрібної картоплі можна отримати всього близько 500 г крохмалю.

Раніше блогерка розповіла, як підготувати землю під огірки восени, щоб наступного року мати великий врожай.

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