Ні в якому разі не викидайте! Городниця з Одеси порадила, що робити з дрібною картоплею (відео)

На більшій частині України картоплю вже зібрали. Водночас в деяких городників виникає питання, куди дівати врожай дрібної картоплі. Городниця з Одеси, яка розповіла, як правильно збирати насіння з томатів, дала пораду з власного досвіду.

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За її словами, дрібну картоплю можна використовувати як добриво. Це натуральний спосіб збільшити врожай смородини майбутнього року.

Для приготування добрива порізати або просто порубати дрібну картоплю, обварити її окропом і потім розкласти під усіма кущами смородини.

Зверху ще можна насипати шар тирси чи перегною або покласти трохи сіна.

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Городниця зазначає, що смородині таке добриво дуже подобається. І навіть без внесення спеціальних мінеральних добрив можна домагатися з року в рік чудової великої солодкої ягоди.

Другий варіант використання дрібної картоплі — просто висипати у компост.

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Ще один спосіб — розкладати добре проморожену дрібну картоплю в рядок під час посадки картоплі. Як відомо, картопля як і усі пасльонові, любить рости на собі подібних.

«В мене того добрива вистачило лише на один рядок, але зате який це був рядок. Картопля велика, рівна й красива. І вона помітно відрізнялася від решти», — зазначила блогерка, додавши, що так використовувати дрібну картоплю можна, якщо у минулому сезоні в неї не було ніяких захворювань.

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Жінка додала, що з дрібної різаної, а також торішньої картоплі, можна приготувати крохмаль, але цей спосіб трудомісткий і бажано мати допомогу. За її словами, з двох відер дрібної картоплі можна отримати всього близько 500 г крохмалю.

Раніше блогерка розповіла, як підготувати землю під огірки восени, щоб наступного року мати великий врожай.

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